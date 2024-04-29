حملات أمنية لمداهمة البؤر الإجرامية في 3 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

مداهمة البؤر الإجرامية

وشنَّ قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – الإسكندرية)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها في مديرية أمن أسوان عن ضبط (2) قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (8.100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو)، بحوزة (متهمين "لأحدهما معلومات جنائية").

كما تم ضبط (3) قطع سلاح ناري عبارة عن (بندقية آلية – 2 فرد محلى – خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتنفيذ (683) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (6.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7.500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدري "الهيروين، الشابو")، وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لعدد "4 منهم معلومات جنائية").

وفي مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط قضية "اتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية لمخدر الهيروين)، بحوزة (متهمَين) وضبط (4) قضايا أسلحة نارية وبيضاء، ضُبط خلالها (بندقية خرطوش وطلقتان -2 قطعة سلاح أبيض)، بحوزة 4 متهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.