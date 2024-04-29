"الداخلية" تنظم ورشة عمل بالتعاون مع الشرطة الإيطالية لتدريب الكوادر الأمنية الإفريقية

نظمت أكاديمية الشرطة بمركز بحوث الشرطة ورشة عمل افتتاحية للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المقرر بموجبها تنفيذ 6 دورات تدريبية خلال عامى 2024 و2025م، لتدريب الكوادر الأمنية الإفريقية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.

الداخلية تنظم ورشة عمل بالتعاون مع الشرطة الإيطالية

جاء ذلك وفقًا لبروتوكول التعاون الأمني الذي تم توقيعه بين أكاديمية الشرطة المصرية وإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية الإيطالية.

ورحب اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة خلال ورشة العمل بكلٍ من جامباكورتا ستيفانو "نائب قائد الشرطة الإيطالية" وقادة الأجهزة الأمنية الإفريقية المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة، فضلًا عن ممثلي المنظمات الدولية الذين شاركوا بالفعالية كمنظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وممثلين عن الإتحاد الأوروبى والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" ووكالة الإتحاد الأوروبى للتعاون فى مجال إنفاذ القانون "اليوروبول" ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأكد أنه يولي كامل الاهتمام بأطر التعاون الأمنى المتميزة بين أجهزة الشرطة المصرية والإيطالية لا سيما بعد نجاح فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى الذى عقد خلال السنوات الماضية والذى تم بموجبه تم تدريب 305 كوادر أمنية مثلوا 20 دولة إفريقية بهدف تعزيز قدراتهم فى مجال مكافحة الجرائم المنظمة والتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية، فضلًا عن توحيد آليات عمل الأجهزة الأمنية الإفريقية والأوروبية ودعم محاور التواصل فيما بينهم لمكافحة تلك الظواهر الإجرامية وفقًا للتوجهات المشتركة.

ويتناول برنامج الدورات التدريبية المشار إليها عدة محاور، هى (الإطار القانونى لمكافحة الجريمة المنظمة على المستويين الدولى والإقليمى - آليات العمل الأمنى لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - محاور التعاون الأمنى بين الأجهزة الأمنية فى مجال التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية - آليات التعامل مع وسائل الإعلام والكيانات الدولية المعنية لمجابهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان - الإجراءات القياسية لإدارة المنافذ الحدودية والموانئ الجوية والبحرية - التقنيات المستخدمة فى الكشف عن الوثائق المزورة).

يأتي ذلك فى ضوء العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين المصرية والإيطالية والتواصل والتنسيق المشترك فيما بينهما لمجابهة الظواهر ذات الأبعاد الأمنية ويعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية فى خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة للكوادر الإفريقية فى مجال مكافحة هذه النوعية من الجرائم، وكذا دور مصر الفعال فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية على المستويين المحلى والإقليمى.

وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز محاور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الكيانات الأمنية المناظرة للدول الصديقة، فى ظل ما تشهده الساحة العالمية من تحديات تتطلب تضافر جهود المؤسسات الشرطية الدولية وتطوير برامج تدريب كوادرها بهدف تعزيز قدراتهم لمكافحة مختلف أنماط الجرائم الوطنية والعابرة للحدود.