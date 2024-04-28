عائد من الموت.. حقيقة احتجاز يوسف تحت الأرض فى شبرا الخيمة

تباشر الجهات المعنية تحقيقاتها مع شاب ووالده بتهمة بث فيديو كاذب يزعمون فيه اختطافه تحت الأرض وتعذيبه في شبرا الخيمة، وأمرت جهات التحقيق حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حقيقة يوسف العائد من الموت

حقيقة يوسف العائد من الموت يروى تفاصيل احتجازه تحت الأرض، موضوع أثار جدلاً واسعا عبر كافة مواقع التواصل الذي نشر والده فيديو له يدعي قيام منقبين عن الآثار باحتجازه تحت الأرض والتعدي عليه بعد اكتشاف أمرهم في شبرا الخيمة بالقليوبية.

بمجرد مشاهدة الفيديو تبدو في لحظة صدمة مما حدث، إلا أن أجهزة الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية، التقطت هذا الفيديو فور نشره وتك تشكيل فريق بحث لكشف كافة الملابسات والتفاصيل.

أجهزة الأمن توصلت إلى أن هذا الفيديو محتواه غير صحيح وكاذب ولا يمت للحقيقة بصلة، حيث تبين من التحريات والفحص أن مشاجرة قد نشبت منذ الشهر الماضي في العام الحالي 2024، بين مجموعة أقارب بسبب خلافات المصاهرة والجيرة ولا علاقة لذلك بالأثار مطلقا.

الفحص الذي أجرته أجهزة الأمن تبين أن الشاب الذي ظهر في الفيديو تدخل من أجل مساندة أحد الأطراف الذي يرتبط معه بصلة قرابة، أسفرت عن إصابته إصابات متفرقة في جسده، تنوعت الإصابات ما بين جروح وكدمات.

الفحص الذي أجرته أجهزة الأمن توصل إلى قيام مباحث القليوبية بضبط طرفي المشاجرة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية على الفور.

وكشف الفحص أنه عقب ذلك اتفق طرفي المشاجرة على الصلح فيما بينهما مقابل دفع تعويض للشخص الذي ظهر في الفيديو وادعى أنه عائد من الموت، إلا أنه الطرف الآخر لم يفِ بوعده معهم مما دفعهم لتصوير هذا الفيديو المفبرك للتشهير بهم ومحاولة ابتزازهم.