ضبط 135 ألف علبة سجائر محجوبة عن الأسواق فى مخزن بالظاهر

تمكنت حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط نحو 135 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع بقصد حجبها عن التداول بالأسواق استمرارًا لجهود الوزارة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادى قيام المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص وغير معلن عنه" كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، بتخزين كميات كبيرة من السجائر مختلفة الأنواع، وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (135 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.