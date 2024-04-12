ضبط 21 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيًا بمطروح

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن مطروح، اليوم الجمعة، حملات موسعة استهدفت ضبط حائزي السجائر المهربة جمركيًا.

وأسفرت الحملات عن ضبط مالك محل لبيع المواد الغذائية حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزته 10290 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومُهرَّبة جمركيًا.

وتم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمخزن ملكه بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزته 10650 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.