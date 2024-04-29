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اقتصاد

تفاصيل طرح 5 منافذ بيع "كونتينرز" في الممشى السياحي بالمنصورة الجديدة

جلسة المزاد بالمنصورة
جلسة المزاد بالمنصورة الجديدة

أعلن المهندس محمد محمود الغمراوي رئيس جهاز المنصورة الجديدة، طرح 5 منافذ بيع (كونتينرز) في الممشى السياحي (الكورنيش) والممشى الجنوبي في المنطقة الفاصلة بين المدينة والطريق الدولي الساحلي مقابل انتفاع سنوي لمدة سنتان.

كما تم طرح كافيتريا في مبنى الجهاز بمساحة 100 متر مربع لبيع المأكولات والمشروبات مقابل انتفاع لمدة عام واحد في جلسة مزاد علني.

وأشار المهندس محمد الغمراوي إلى أنه تم بيع 7 محلات في مزاد علني في السوق التجاري بمشروع "سكن مصر"، المنطقة الثالثة في المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة.

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وكشف رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة قيمة كونتينرز رقم 5 في الممشى الجنوبي مقابل حق الانتفاع بالمزاد العلني أمام جامعة المنصورة الجديدة، حيث بلغت 255 ألف جنيه مصري مقابل انتفاع السنة الأولى.

كما سُجلت قيمة كونتينرز رقم 7 في الممشى الجنوبي مقابل مشروع سكن مصر (1) بقيمة 230 ألف جنيه مصري مقابل انتفاع السنة الأولى، وبلغت قيمة الكونتينرز رقم 11 في الممشى الجنوبي مقابل الطريق (أ ٢) بقيمة 186 ألف جنيه مصري مقابل انتفاع السنة الأولى.

وأوضح رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة أن قيمة كونتينرز رقم 16 في الممشى السياحي (الكورنيش) بلغت 250 ألف جنيه مصري مقابل انتفاع السنة الأولى، بينما بلغت قيمة الكونتينرز رقم 17 في الممشى السياحي (الكورنيش) 300 ألف جنيه مصري مقابل انتفاع السنة الأولى. 

وبلغت قيمة الانتفاع لكافيتريا مبنى الجهاز بمساحة 100 متر مربع بنشاط بيع المأكولات والمشروبات 210 ألف جنيه مصري مقابل انتفاع لمدة عام واحد، موضحا أن القيمة الإجمالية للكونتيرز بلغت 1121000 مليون جنيه.

وفي السياق، أعلن المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز المنصورة، أنه تم بيع 7 محلات بالمزاد العلني في السوق التجاري بمشروع سكن مصر في المنطقة الثالثة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة.

 افاد رئيس جهاز المنصورة الجديدة، أنه تم ببيع محل رقم 1 بنشاط مطعم بقيمة 216 ألف جنيه للمتر المربع، بينما تم بيع محل رقم 2 بنشاط سوبر ماركت بقيمة 209 ألف جنيه للمتر المربع. 

وتم أيضاً بيع محل رقم 3 بنشاط محمصة بسعر 201 ألف جنيه للمتر المربع في مزاد علني. وتم بيع محل رقم 4 بنشاط مخبز بقيمة 206,500 ألف جنيه، وسجل محل رقم 5 بنشاط كافتيريا سعراً قدره 220,100 ألف جنيه. وتم أيضاً بيع محل رقم 6 بنشاط أسماك بسعر 216,500 ألف جنيه، وبلغ سعر بيع محل رقم 8 بنشاط خضار وفاكهة 216,600 ألف جنيه. 

وأشار رئيس جهاز المنصورة الجديدة إلى أن قيمة البيع الإجمالية لـ 7 محلات تجارية في المنصورة بلغت نحو 30.822 مليون جنيه.

 

كونتينرز المنصورة الجديدة 7 محلات المزاد العلني الافريقي

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