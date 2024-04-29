"كهرباء مصر الوسطي" تستهدف تقليل نسبة الفقد إلى 16.5 في 2024 - 2025

كشفت أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للكهرباء مصر، خلال مناقشة موازنة شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء للعام المالي 2024 - 2025، عن استهدف شركة مصر الوسطي أن تصل نسبه الفقد إلى 16.5%.

وأشار المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء أثناء المناقشة، إلى أن الوصول لنسبة الفقد المستهدفة سوف يتم من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التي تساهم في خفض نسبة الفقد الفني وغير الفني ومنها:

-عمل اتزان أحمال على المحولات لتحسين نسبة الفقد والتحميل الأمثل لمكونات الشبكة طبقا لأحمالها التصميمية.

-التصوير الحراري على مكونات الشبكة لمعالجة النقاط الساخنة أثناء عمل الصيانة الدورية.

-تكثيف أعمال الصيانة على الخطوط الهوائية للجهد المتوسط والمحولات.

-تغيير مقاطع الموصلات والكابلات لتتناسب مع الأحمال لشبكة الجهد المتوسط.

-الاستمرار في تفعيل دور المنصة الالكترونية لتحويل ممارسات سرقات التيار إلى عدادات كودية -طبقا للقرارات الوزارية حيث تم تركيب عدد (800) الف عداد حتى تاريخه ومستهدف تركيب عدد (400) الف عداد كودى خلال عام 2024 - 2025.

-إعداد أكثر من بروتوكول للتعاون مع شركة شعاع نحو فحص وتركيب العدادات العاطلة سواء للعدادات الميكانيكية ومسبقة الدفع مع مراجعة الأحمال على الطبيعة للعدادات قليلة الاستهلاك أو الشحن أو العدادات التي لم تقم بالشحن منذ مدة.

-الاستمرار في تركيب عدادات مسبقة الدفع ومراجعة عدادات المصالح الحكومية ودور العبادة والإنارة العامة لحصر الإستهلاكات الفعلية لهذه الأغراض

- إعداد وتنفيذ خطة لمتابعة خطوط المغذيات بالصحراوي الشرقي والغربي من خلال وضع عدادات لقياس الطاقة على بدايات الخطوط وحصر مشتركي كل خط تغذية ونسبة الفقد في الخطوط وتحديد مشاكلها من سرقات ومتابعة الإستهلاكات.

وفي سياق متصل، تستهدف الشركة أن تصل نسبة التحصيل إلى 95.22% من الإصدار إلى الإصدار، لذلك سيتم اتخاذ مجموعه من الإجراءات لتنشيط التحصيل من خلال تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني، ومتابعة أعمال الكشف للعدادات التقليدية، وكذا العدادات مسبقة الدفع من خلال الفحص بنظام القارئ الضوئي والاستمرار في تنشيط دور أقسام شرطة الكهرباء والضبطية القضائية الممنوحة للعاملين بالشركة لتحصيل مستحقات الشركة من سارقي التيار الكهربائى ومخالفي شروط التعاقد مع التنبيه بحصر الأحمال الفعلية لمحاضر السرقات، حيث إنه مستهدف تحصيل محاضر سرقات تيار حوالى 1.4 مليار جنيه، وذلك من خلال تكثيف العمل وملاحقه سارقي التيار الكهربائي لإلزامهم تركيب عدادات كوديه لحصر الطاقه المباعه لتحسين نسبة الفقد، وإنهاء نظام الممارسات، هذا بالإضافه إلى الالتزام التام بالحصول على المتاح من الاعتمادات المالية للمديونيات الحكومية ومصادقات شركات مياه الشرب والصرف الصحي والهيئات الاقتصادية.

كما أنه إيمانًا من الشركة بأهمية تعميق الشعور بالمسئولية لدى المواطن، بأهمية الحفاظ على مواردنا الطبيعية والاستخدام الأمثل لها تستهدف الشركة استكمال المجهودات المبذوله في مجال الترشيد من خلال عمل تقارير مراجعات الطاقة بالمصانع والمستشفيات والمبانى الحكومية والجامعات الواقعة بنطاق الشركة من حيث الترشيد في (الإضاءة – استخدام الأجهزة الكهربائية عالية الكفاءة – استخدام السخانات الشمسية..وغيرها)، عمل ندوات ومؤتمرات تثقيفية لزيادة الوعى بطرق ترشيد الطاقة،

من المستهدف التوسع في انتاج الطاقه المتجدده من خلال تركيب عدد (2 ) محطة شمسية متصلة بالشبكة الكهربائية قدرة 10 ك.وات لكل محطة اعلى مبانى الشركة بالاضافه الى استهداف انشاء محطة طاقه شمسيه قدرة 15 م.وات على مساحة 80 فدان وذلك لتأمين تغذية مدينة الفرافره وتلبيه رغبات صغار المستثمرين، وتستهدف الشركة الاستمرار في تقديم الدعم الفنى لجميع المحافظات والمستثمرين الراغبين فى إنشاء المحطات الشمسية.