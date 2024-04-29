اقتصادية قناة السويس تستقبل نائب وزير التجارة والصناعة الإندونيسى

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقرها بالعاصمة الإدارية، أمس الأحد، وفدًا من وزارة التجارة والصناعة الإندونيسية برئاسة چيرى سامبواجا، نائب وزير التجارة والصناعة الإندونيسي، ومحمد زعيم نائب رئيس البعثة، لبحث سبل التعاون المشترك خاصة في مجالات الموانئ والطاقة الخضراء وصناعة السيارات وصناعة الزيوت التي تشتهر بها إندونيسيا.

إمكانيات المنطقة الاقتصادية



وفي بداية اللقاء، قدم وليد جمال الدين عرضًا تقديمًا عن إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، كما تم استعراض رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة، من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجًا لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، وبالتالي أسهمت هذه الجاهزية في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا لصناعات الوقود، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية التي مكنت المنطقة الاقتصادية من تقديم خدمات تموين السفن والوقود الأخضر، كما تم استعراض القطاعات الصناعية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية، والحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تصنع من المنطقة الاقتصادية بيئة عمل استثمارية ناجحة.

التحول الاقتصادى الأخضر

من جانبه، أعرب الوفد الإندونيسى عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتميز به من مقومات أهمها القرب من الأسواق العالمية واستراتيجية التحول الاقتصادى الأخضر.

السيارات الكهربائية والوقود الأخضر

كما أبدى الوفد اهتمامه بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، التى تشمل الموانئ والسيارات الكهربائية والوقود الأخضر، وذلك نظرًا لما تشهده الموانئ الإندونيسية من نشاط.