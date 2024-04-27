توقيع اتفاقيات لإنشاء مشروعات مهمة بـ"اقتصادية قناة السويس" خلال أبريل

تلعب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، دورًا بارزًا في تطوير البنية التحتية ودفع عجلة التنمية في مصر، حيث تُعد قناة السويس من أهم الممرات المائية في العالم، وهي تمثل شريان حيوي للتجارة العالمية، ولذلك تتطلع الهيئة إلى تحقيق مشاريع مبتكرة وتطويرية تعزز من دور القناة وتجعلها مركزًا اقتصاديًا عالميًا.

مصنع لفائف الحديد

وشهد شهر أبريل الجاري توقيع العديد من الاتفاقيات لإنشاء مشاريع صناعية ولوجيستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنها ما أعلنت عنه الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عن توقيع عقد منح حق انتفاع بالأرض لمساحة 750 ألف متر لصالح مشروع شركة شين فينج WU’AN XIN FENG الصينية لمنتجات الحديد بمنطقة السخنة الصناعية، بهدف إقامة مصنع لإنتاج لفائف الحديد المدرفل المسحوب على الساخن بإجمالي استثمارات تصل إلى 297 مليون دولار، ولتوفير 1200 فرصة عمل.

مشروع مصنع إروغلو DNM لملابس الجينز

كما تم توقيع عقد مشروع مصنع إروغلو DNM لملابس الجينز بمنطقة القنطرة غرب الصناعية مع مجموعة إروغلو التركية القابضة، ويأتي المشروع على مساحة 62 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 40 مليون دولار، كما يوفر نحو 2750 فرصة عمل، يستهدف إنتاج 7.2 مليون قطعة جينز، ومخطط تصدير 70% من الإنتاج للخارج، وتخصيص 30% من الإنتاج للسوق المحلي.

واستقبل رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا من المجلس الوطني الصيني للنسيج والملابس – China National Textile and Apparel Council “CNTAC”، والذي يضم المؤسسات والكيانات الاقتصادية الصينية المعنية بصناعة المنسوجات، وحضر الوفد برئاسة لين يون فانج رئيس الجمعية الصينية الصناعية للحياكة، وممثلي المجلس الفرعي لصناعة النسيج CCPIT،

كما شهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال شهر أبريل مراسم افتتاح مصنع CSCEC STEEL EGYPT لتصنيع الهياكل الفولاذية التابع للشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية China State Construction Engineering Corporation (CSCEC Group)، والذي يقام على مساحة 27039 متر مربع، بإجمالي استثمارات تبلغ 87.4 مليون يوان صيني، بهدف تصنيع الهياكل الفولاذية بما في ذلك التطوير الفني، والتصميم، وعمل الاختبارات، والمعالجة، والبناء للهياكل الفولاذية، بطاقة إنتاجية 25 ألف طن من الهياكل الفولاذية سنويًا، كما يستهدف المشروع توفير 200 فرصة عمل

وشاركت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بـ "مؤتمر التعاون والتبادل بين مصر والصين (تشيجيانج)"، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع كبرى الشركات الصينية خاصةً في مقاطعة "تشيجيانج – Zhejiang"، وشهد المؤتمر توقيع 14 اتفاقية لكبرى الشركات الصينية لإقامة العديد من المشروعات داخل مصر بمشاركة القطاع الخاص المصري.

وخلال المؤتمر تم توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين المطور الصناعي تيدا-مصر وشركة "تشجيانج للطاقة الدولية المحدودة - Zhejiang Energy International Co.، Ltd"؛ وذلك لبناء مركز لإمداد الطاقة يتكون من محطة فرعية بقدرة 400 ميجاوات/ 220 كيلو فولت، ومحطة كهرباء تعمل بالغاز بقدرة 200 ميجاوات، ومحطة طاقة كهروضوئية بقدرة 100 ميجاوات؛ وذلك لتوفير إمدادات طاقة مستقرة ومتنوعة، وقع الاتفاقية رئيس شركة (تيدا – مصر) وتيدا إفريقيا.

وتوقيع شركة "جوشي مصر للفايبرجلاس" التي تعد من كبرى الشركات الصينية العاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية لتمويل الاستثمار مع "شركة الصين للتأمين على الصادرات والائتمان فرع تشجيانغ"؛ وذلك لدعم تعزيز التوسعات الإنتاجية لجوشي بقدرة 320 ألف طن سنويًّا بمنطقة السخنة المتكاملة، وهو الاتفاق الذي شهده كذلك رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال وليد جمال الدين أن الشراكة الاستراتيجية بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية تمثل قصة نجاح قائمة على البناء المشترك، حيث أكد اعتزازه بالاستثمارات الصينية بمنطقة "تيدا-مصر" للتعاون الاقتصادي بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، والتي وصل حجم الاستثمارات بها حتى الآن لنحو 2 مليار دولار من خلال تواجد 150 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة، مما مهد الطريق أمام شراكات جديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، حيث تم توقيع عقود 3 مشروعات لشركات صينية بها منذ بدء العام المالي 2023 /2024 الحالي، لشركات (دي سيتا لإكسسوارات الملابس – هينشينج للصباغة وتجهيز المنسوجات – هينيواى لصناعة حقائب السفر)، مما يؤكد على أن هذه الشراكة تعد نموذجًا للتعاون الاقتصادي المتميز القائم على الرؤى المشتركة بالقطاعات الصناعية.