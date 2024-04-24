الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

باستثمارات 87.4 مليون يوان صيني

"اقتصادية قناة السويس" تشهد مراسم افتتاح CSCEC لتصنيع الهياكل الفولاذية

مراسم افتتاح مصنع
مراسم افتتاح مصنع CSCEC STEEL EGYPT

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم افتتاح مصنع CSCEC STEEL EGYPT لتصنيع الهياكل الفولاذية التابع للشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية China State Construction Engineering Corporation (CSCEC Group)، والذي يقام على مساحة 27039 متر مربع بإجمالي استثمارات تبلغ 87.4 مليون يوان صيني، بهدف تصنيع الهياكل الفولاذية بما في ذلك التطوير الفني، والتصميم، وعمل الاختبارات، والمعالجة، والبناء للهياكل الفولاذية، بطاقة إنتاجية 25 ألف طن من الهياكل الفولاذية سنويًا، كما يستهدف المشروع توفير 200 فرصة عمل؛ وذلك بحضور تشانج واي سال، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)،  و ليو آى مين، رئيس مجلس إدارة شركة تيدا مصر، وتيدا الصين أفريقيا، وشيا لين ين مدير عام الشركة الصينية لتصنيع الهياكل الفولاذية.

في السياق، أوضح وليد جمال الدين أن صناعة الفولاذ تمثل أهمية كبرى نظرًا لأنها أحد الدعائم للعديد من القطاعات الصناعية الأخرى، بالإضافة لكونها مكون أساسي في عمليات البناء والتشييد، وأشار إلى أن المصنع تم تنفيذه خلال 8 أشهر وهي فترة زمنية وجيزة مما يعبر على نجاح الشراكة بين المنطقة الاقتصادية والمطور الصناعي "تيدا – مصر"، والتي وفرت بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار، وسوف يشهد المستقبل القريب العديد من الاستثمارات الصينية الأخرى من خلال توسعات "تيدا – مصر" والمناطق الصناعية المختلفة بالمنطقة الاقتصادية، حيث استقبلت المنطقة الاقتصادية خلال الأسبوع الحالي العديد من الوفود الاقتصادية الصينية التي تمثل مختلف القطاعات الصناعية والمقاطعات الصينية، والتي أبدت رغبتها بالاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لما توفره من نفاذية لمختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، كما وجه الشكر للجهود التي تبذلها السفارة الصينية بالقاهرة لدعم التقارب الاقتصادي بين البلدين.

وصرح تشانج واي سال، أن المصنع يعد من المشروعات الرائدة لتصنيع الهياكل الفولاذية، حيث يمثل قاعدة صناعية جديدة، ليس فقط من أجل خدمة السوق المحلية، وإنما من أجل خدمة الأسواق المجاورة، حيث أن موقعه في مصر يربطه بثلاث قارات هم آسيا وإفريقيا وأوروبا، ويعد من أكثر المصانع تطورًا حيث تم جلب أحدث خطوط الإنتاج في تصنيع الهياكل الفولاذية في منطقة الشرق الأوسط، ما يعزز التصنيع المحلي داخل مصر، والتي تعد دولة محورية ومركز اقتصادي هام، ولديها سوق واسع وإمكانيات تنموية هائلة، مما جعلها جزءًا هامًا في استراتيجية الحزام والطريق.

قناة السويس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الهياكل الفولاذية الشركة الصينية السويس

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