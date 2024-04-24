مسئول صينى: "اقتصادية قناة السويس" من أهم المناطق المتكاملة على مستوى العالم

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، وفدًا من المجلس الوطني الصيني للنسيج والملابس، الذي يضم المؤسسات والكيانات الاقتصادية الصينية المعنية بصناعة المنسوجات.

وحضر الوفد برئاسة لين يون فانج، رئيس الجمعية الصينية الصناعية للحياكة، وممثلي المجلس الفرعي لصناعة النسيج "CCPIT"، وجمعية "Shantou" لصناعة النسيج والملابس، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

ورحب وليد جمال الدين بالوفد الصيني، مشيرًا إلى أن صناعة المنسوجات من الصناعات المهمة التي نجحت اقتصادية قناة السويس في جذبها خلال عام 2023، خاصة خلال الجولات الترويجية التي قامت بها الهيئة بدولة الصين في شهري مايو وأكتوبر 2023.

وأشار إلى أن منطقة القنطرة غرب الصناعية كان لها النصيب الأكبر في جذب استثمارات صناعة المنسوجات، حيث إنها منطقة صناعية واعدة استطاعت خلال عام واحد جذب 13 شركة، منها 7 تعاقدات تمت بالفعل معظمها من الشركات الصينية.

وأوضح أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تقع في محافظة الإسماعيلية، وهذا الموقع يجعلها تتوسط موانئ الهيئة شمالًا وجنوبًا، وبالتالي يمكن للمستثمرين النفاذ للأسواق الخارجية من خلال ميناءي شرق وغرب بورسعيد شمالًا، أو ميناء السخنة جنوبًا، كما تتميز بتوافر الأيدي العاملة الماهرة المدربة، بالإضافة إلي توافر المواد الخام والبنية التحتية اللازمة لصناعات المنسوجات.

دعم المستثمرين

ولفت إلى قدرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على دعم مستثمريها ومنحهم النفاذية إلى 100 مليون مستهلك بالسوق المصرية، بالإضافة إلى الوصول إلى مختلف الأسواق الإقليمية والدولية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، مؤكدًا دعم المنطقة الاقتصادية للتحول الأخضر في عمليات التصنيع من خلال توفير الطاقة النظيفة، لا سيما صناعة المنسوجات.

من جهته؛ عبر لين يون فانج عن سعادته بحفاوة استقبال الوفد باقتصادية قناة السويس، مشيرًا إلى أنه كان في زيارة للمنطقة الاقتصادية على رأس وفد اقتصادي صيني في عام 2018، لذا يستطيع أن يجزم بأن المنطقة الاقتصادية شهدت تطورا ملحوظا خلال هذه السنوات، وأصبحت واحدة من أهم المناطق الاقتصادية المتكاملة على مستوى العالم.

ولفت إلى أن هذا التطور يتضح من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق، والحرص على وجود قطاعات صناعية تحتوي على الصناعات المكملة والمغذية، واكتمل هذا التطور الملحوظ من خلال اهتمام اقتصادية قناة السويس بالتنمية المستدامة والهيدروجين الأخضر.

ونوه بأن الوفد يضم أبرز الشركات العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج والتي لديها الرغبة في الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية، حيث تعد هذه الزيارة فرصة لدراسة كل التفاصيل المتعلقة بإقامة مشروعات المنسوجات عن قرب، وأكد التطلع إلى مزيد من التعاون في الفترة المقبلة.

وعقب انتهاء اللقاء، توجه الوفد إلى جولة تفقدية بمنطقة المطور الصناعي الصيني "تيدا - مصر"، التي تعد مثالًا لنجاح التعاون بين اقتصادية قناة السويس، والاستثمارات الصينية.