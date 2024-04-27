رئيس كهرباء جنوب الدلتا يصدر حركة ترقيات محدودة

أصدر مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اليوم السبت، حركة ترقيات محدودة بالشركة تضمنت كلا من :-

1- ترقية المهندس كمال محمد محمد هجرس لشغل وظيفة رئيس قطاع المتابعة وشئون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

2- ترقية المحاسبة ميرفت محمد حلمى شلبى لشغل وظيفة رئيس قطاع الشئون المالية.

3- ترقية المهندسة راندا على رضوان نصر الدين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية شرق الغربية.

ووفق بيان صادر عن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تأتى هذه الحركة فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة.

وأعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي فتح باب التقديم للتدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد العليا ومعاهد إعداد الفنيين في المجالات (الهندسي والفني والتجاري) بقطاع التدريب بالشركة فيما عدا الطلبة بالسنوات النهائية حيث إنهم يعدون من الخريجين.

وحدد قطاع التدريب فى الشركة المستندات المطلوبة للتقديم وهى:-

- خطاب موجه من الكلية أو المعهد معتمد موضحا به (اسم الطالب رباعيا – السنة الدراسية والتخصص - رقم الهاتف واتس آب - هل الطالب يدرس بنظام الساعات المعتمدة أم لا - ومرفق به صورة بطاقة الرقم القومي).



• سداد رسوم الالتحاق وهى:-

- طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية (300 جنيه).

- طلبة الجامعات والمعاهد الخاصــة (700 جنيه).

- طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية بنظام الساعات المعتمدة والكليات التكنولوجية (700 جنيه).

• مدة التدريب 18 يوما، بإجمالى 90 ساعة (نظري – عملى – ميدانى) خلال العطلات الصيفية (يوليو – أغسطس – سبتمبر) لعام 2024.

• تقدم الطلبات بقطاع التدريب بالشركة (طنطا / سبرباى أول مدخل كفر الشيخ) فى الفترة من 21/4/2024 إلى 23/5/2024 أو لحين استكمال العدد المحدد قبوله.

• لا يعتد بالطلبات غير المستوفاه أو بعد اكتمال العدد المحدد قبوله.