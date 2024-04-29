الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"الشيوخ" يُحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد للجنة المعنية للدراسة

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إحالة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 - 2025، والتأشيرات الخاصة بها، والواردة من مجلس النواب، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.

 

وكانت قد وافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وعشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة  لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد .

وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.

وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك". 

فيما طلبت الحكومة تأجيل مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي إلى الجلسة القادمة.

مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ العام المالي الجديد 2024 الموازنة العامة الجديدة للدولة 2024 2025

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