الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقارير: عقوبات قاسية ضد اتحاد العاصمة بعد انسحابه بنصف نهائى الكونفدرالية

اتحاد العاصمة الجزائري
اتحاد العاصمة الجزائري

كشفت تقارير إعلامية مغربية، أن فريق اتحاد العاصمة الجزائري، سيواجه عقوبات قوية من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على خلفية انسحابه من مباراة إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وذكر موقع «البطولة» المغربي، أن اتحاد العاصمة، سيكون مهددا بالاستبعاد لموسمين على الأقل من المسابقات الأفريقية، بالإضافة إلى تغريمه 50 ألف دولار، كتعويض لنهضة بركان عن نفقات رحلة الذهاب إلى الجزائر.

وكان الفريق الجزائري، قد أثار أزمة كبير خلال مباراتي نصف نهائي كأس الكونفدرالية، أمام نهضة بركان ، بسبب قمصان الفريق المغربي، المرسوم عليها خريطة المملكة المغربية (متضمنة الصحراء المغربية المتنازع عليها).

وكان نهضة بركان المغربي، قد تأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد انسحاب ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري من خوض مواجهة إياب نصف النهائي، والتي كان مقررا إقامتها يوم أمس بالمغرب.

واعتبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نهضة بركان فائزا بنتيجة 3-0 في مباراة الذهاب التي كان مقررا إقامتها على ملعب 5 يوليو بالجزائر العاصمة.

وستقام مباراة ذهاب النهائي أمام الزمالك، على الملعب البلدي ببركان، يوم 12 مايو المقبل، قبل أن تجرى مباراة الإياب بالقاهرة، يوم 19 من الشهر ذاته.

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