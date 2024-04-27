السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

هل يتولى شريف المنجود رئاسة صندوق التنمية الثقافية خلفا لوليد قانوش؟

د. الشريف منجود
د. الشريف منجود

نفى الدكتور شريف المنجود، معاون وزير الثقافة لشئون المتابعة، ما تداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي من صدور قرار له برئاسة صندوق التنمية الثقافية خلفًا للدكتور وليد قانوش.

وقال "المنجود" في تصريحات لـ"الدستور"، إن ما تداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيق، لم يصدر قرارا برئاستي لصندوق التنمية الثقافية.

شريف المنجود معاونا لوزير الثقافة لشئون المتابعة

يذكر أن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أصدرت قرارًا بندب الدكتور الشريف منجود، الباحث بأكاديمية الفنون، للعمل معاونًا لوزير الثقافة لشئون المتابعة، وذلك في شهر يونيو 2023.

يشار إلى أن وزيرة الثقافة اجتمعت مع “منجود”، لوضع آليات العمل والمهام المتعلقة به والمتمثلة في متابعة الموقف التنفيذي لتكليفات العمل داخل قطاعات الوزيرة والتنسيق بينها، في كل ما يرتبط بمفردات العمل الثقافي والفني، وكذلك الأنشطة والفعاليات، وغيرها من المهام.

وأكدت الوزيرة، أهمية تمكين الشباب الواعد وإعدادهم لتولي المناصب القيادية وخلق كوادر مستقبلية، مُعربة عن ثقتها في قدرات هؤلاء الشباب بتحقيق المساهمة الفعالة، على صعيد تطوير الأداء بمنظومة العمل التنفيذي داخل الوزارة.

نبذة عن الشريف منجود

الشريف منجود، خريج معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون، حيث حصل على بكالوريوس التنشيط الثقافي بتقدير امتياز مرتبة الشرف، ثم حصل على درجة الماجستير في التنشيط الثقافي، ثم درجة الدكتوراه في ذات التخصص، لتكون أول دكتوراه من نوعها في مجال التنشيط الثقافي وإدارة الثقافة والفنون بأكاديمية الفنون.

له العديد من الدراسات حول الإدارة الثقافية والعمل الثقافي، وعمل سكرتيرا للتحرير بالعديد من إصدارات أكاديمية الفنون وله العديد من المؤلَفات منها كتاب «تركة المثقف بين التجديد والتقليد»، وديوان شعر بعنوان «الذين تناحرت أوجاعهم»، وأخرى.

ويعد الدكتور الشريف منجود عضوًا في "اللجنة العليا للمرصد الثقافي وتقرير الحالة الثقافية"؛ والذى يتكون من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، رئيسًا للجنة، وعضوية كل من الدكتور أشرف رضا، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور حسن طلب، الموسيقار راجح داوود، الدكتور سعيد المصري، الدكتورة مرفت أبو عوف، الدكتور مسعد رضوان، الدكتورة نهلة إمام، الدكتور هشام عزمي، وائل حسين إسماعيل، محمد عبد الحافظ رضوان.

معاون وزير الثقافة لشئون المتابعة الدكتور شريف المنجود صندوق التنمية الثقافية وليد قانوش معهد النقد الفني

مواد متعلقة

"أبلة فاهيتا" تعلن توقيع كتابها الأول "أنا" فى"أبوظبى للكتاب".. ومتابعون: "سيدة الأدب العربى"

منهم ظافر العابدين وأبلة فاهيتا.. كل هؤلاء النجوم يلتقون فى "أبوظبى الدولى للكتاب"

هل تترشح رواية "على خط جرينتش" لجائزة البوكر العالمية؟.. شادي لويس يجيب

قبل إعلان الفائز بـ"البوكر العربية" بساعات.. أين كان كُتاب القوائم القصيرة وقت إعلانها؟

الإثنين.. صالون "الدستور" الثقافى يحتفى بالفائزين بجوائز "المبدع الصغير"

بمشاركة 11 دولة.. أكاديمية الفنون تنظم مهرجان "الفيمتو آرت" الدولى الثالث

تكريم أسر الشهداء فى ذكرى تحرير سيناء بمكتبة القاهرة الكبرى

احتفالا بذكرى التحرير.. "سيناء.. مهد الأديان وأرض التضحيات" بـ"الأعلى للثقافة"

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل| حماس: تسلمنا المقترح والرد خلال أيام.. ومسئول إسرائيلى: جادون فى التوصل لاتفاق

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين أمام وزارة الدفاع فى تل أبيب (فيديو)

أول تعليق من محمد عبدالمنعم على احتفاله بالهدف أمام مازيمبى

تحطم سيارة وزير إسرائيلى بحادث سير وإصابة والده بجروح خطيرة (فيديو)

سأشعل النيران.. ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية: يجب استقالة كل شاغلى المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر

إعلام عبري: المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل

تحطم سيارة وزير إسرائيلى بحادث سير وإصابة والده بجروح خطيرة (فيديو)