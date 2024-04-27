هل يتولى شريف المنجود رئاسة صندوق التنمية الثقافية خلفا لوليد قانوش؟

نفى الدكتور شريف المنجود، معاون وزير الثقافة لشئون المتابعة، ما تداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي من صدور قرار له برئاسة صندوق التنمية الثقافية خلفًا للدكتور وليد قانوش.

وقال "المنجود" في تصريحات لـ"الدستور"، إن ما تداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيق، لم يصدر قرارا برئاستي لصندوق التنمية الثقافية.

شريف المنجود معاونا لوزير الثقافة لشئون المتابعة

يذكر أن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أصدرت قرارًا بندب الدكتور الشريف منجود، الباحث بأكاديمية الفنون، للعمل معاونًا لوزير الثقافة لشئون المتابعة، وذلك في شهر يونيو 2023.

يشار إلى أن وزيرة الثقافة اجتمعت مع “منجود”، لوضع آليات العمل والمهام المتعلقة به والمتمثلة في متابعة الموقف التنفيذي لتكليفات العمل داخل قطاعات الوزيرة والتنسيق بينها، في كل ما يرتبط بمفردات العمل الثقافي والفني، وكذلك الأنشطة والفعاليات، وغيرها من المهام.

وأكدت الوزيرة، أهمية تمكين الشباب الواعد وإعدادهم لتولي المناصب القيادية وخلق كوادر مستقبلية، مُعربة عن ثقتها في قدرات هؤلاء الشباب بتحقيق المساهمة الفعالة، على صعيد تطوير الأداء بمنظومة العمل التنفيذي داخل الوزارة.

نبذة عن الشريف منجود

الشريف منجود، خريج معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون، حيث حصل على بكالوريوس التنشيط الثقافي بتقدير امتياز مرتبة الشرف، ثم حصل على درجة الماجستير في التنشيط الثقافي، ثم درجة الدكتوراه في ذات التخصص، لتكون أول دكتوراه من نوعها في مجال التنشيط الثقافي وإدارة الثقافة والفنون بأكاديمية الفنون.

له العديد من الدراسات حول الإدارة الثقافية والعمل الثقافي، وعمل سكرتيرا للتحرير بالعديد من إصدارات أكاديمية الفنون وله العديد من المؤلَفات منها كتاب «تركة المثقف بين التجديد والتقليد»، وديوان شعر بعنوان «الذين تناحرت أوجاعهم»، وأخرى.

ويعد الدكتور الشريف منجود عضوًا في "اللجنة العليا للمرصد الثقافي وتقرير الحالة الثقافية"؛ والذى يتكون من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، رئيسًا للجنة، وعضوية كل من الدكتور أشرف رضا، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور حسن طلب، الموسيقار راجح داوود، الدكتور سعيد المصري، الدكتورة مرفت أبو عوف، الدكتور مسعد رضوان، الدكتورة نهلة إمام، الدكتور هشام عزمي، وائل حسين إسماعيل، محمد عبد الحافظ رضوان.