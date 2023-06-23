الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ندب الدكتور الشريف منجود معاونًا لوزير الثقافة لشئون المتابعة

الدكتور الشريف منجود
الدكتور الشريف منجود

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قراراً بندب الدكتور الشريف منجود الباحث بأكاديمية الفنون، للعمل معاوناً لوزير الثقافة لشئون المتابعة.

اجتمعت وزيرة الثقافة، مع منجود، لوضع آليات العمل والمهام المتعلقة به، والمتمثلة في متابعة الموقف التنفيذي لتكليفات العمل داخل قطاعات الوزيرة والتنسيق بينها، في كل ما يرتبط بمفردات العمل الثقافي والفني، وكذلك الأنشطة والفعاليات، وغيرها من المهام.

وأكدت وزيرة الثقافة، أهمية تمكين الشباب الواعد، وإعدادهم لتولي المناصب القيادية، وخلق كوادر مستقبلية مُعربة عن ثقتها في قدرات هؤلاء الشباب بتحقيق المساهمة الفعالة، على صعيد تطوير الأداء بمنظومة العمل التنفيذي داخل الوزارة.

الشريف منجود، خريج معهد "النقد الفني" بأكاديمية الفنون، حيث حصل على "بكالوريوس التنشيط الثقافي"، بتقدير "امتياز مرتبة الشرف"، ثم حصل على درجة الماجستير في "التنشيط الثقافي"، ثم درجة الدكتوراه في ذات التخصص، لتكون أول دكتوراه من نوعها، في مجال "التنشيط الثقافي وإدارة الثقافة والفنون" بأكاديمية الفنون، وله العديد من الدراسات حول "الإدارة الثقافية والعمل الثقافي"، كما عمل سكرتيرًا للتحرير بالعديد من إصدارات أكاديمية الفنون، وله العديد من المؤلَفات، منها، كتاب "تركة المثقف بين التجديد والتقليد"، وديوان شعر بعنوان "الذين تناحرت أوجاعهم"، وأخرى.

الدكتور الشريف منجود أكاديمية الفنون الدكتورة نيفين الكيلاني معاونا لوزير الثقافة لشئون المتابعة

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