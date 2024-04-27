"أبلة فاهيتا" تعلن توقيع كتابها الأول "أنا" فى"أبوظبى للكتاب".. ومتابعون: "سيدة الأدب العربى"

أعلنت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام" عن موعد توقيع كتابها الأول "أنا"؛ وذلك فى الأول من مايو في تمام السابعة مساءً؛ ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدورته الثالثة والثلاثين.

"أبلة فاهيتا" على "إنستجرام": “كتبت كتابي”

وظهرت الدمية الشهيرة في مقطع فيديو قصير وهي تروج لكتابها الأول قائلة: "كتبت كتابي"؛ وهو الكتاب الذى تناقشه وتحتفل بصدوره مع زوار معرض أبوظبي الدولي للكتاب في حضور الإعلامي الإماراتي عامر بن جساس.

وتفاعل عدد من متابعي الدمية الشهيرة مع مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بـ"إنستجرام"؛ منهم من كتب معلقًا:" سيدة الأدبي العربي"، ومنهم من طالبها بمشاركة كتابها في معرض الكتاب بالجزائر.

نبذة عن شخصية "أبلة فاهيتا"

أبلة فاهيتا هي شخصية ساخرة مصرية، يقدمها شابان من مصر، يحاولان البقاء غير معروفين للحفاظ على سحر شخصيات الأبلة وعائلتها. أبلة فاهيتا أرملة مستقلة بنفسها بعد موت زوجها «المرحوم» تعول ابنتها كارو «كركورة» (خمس سنوات)، وابنها الرضيع بودي baby boudi. كان أول ظهور لها في عام 2011 بڤيديو «أبلة فاهيتا» على اليوتيوب.

قامت أبلة فاهيتا في عام 2012 ببطولة فوازير الويبة مع ابنتها كارو والمرحوم في أربع حلقات أسبوعية، ونجحت في تكبير قاعدتها الفنية.