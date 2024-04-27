بخماسية نيوكاسل.. شيفيلد يونايتد يهبط رسميًا لـ"تشامبيون شيب"

سحق نيوكاسل يونايتد ضيفه شيفيلد يونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بخمسة أهداف مقابل هدف، ليرسله إلى دوري الدرجة الأولى الانجليزي، تشامبيون شيب، ويؤكد هبوطه.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

وافتتح أنيل أحمدهودجيتش التسجيل لفريق شيفيلد يونايتد في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

وسجل ألكساندر إيزاك هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 26.

وسدد لاعبو نيوكاسل كرتين على المرمى من 10 محاولات وخرجت 8 كرات من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 10 محاولات لفريق شيفيلد يونايتد وخرجت 7 كرات من الملعب.

واستحوذ نيوكاسل يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 58% مقابل 42% لصالح فريق شيفيلد يونايتد.

وواصل لاعبو نيوكاسل استحواذهم على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية بأفضلية لفريق نيوكاسل.

وسجل برونو جيماريش هدف نيوكاسل الثاني في الدقيقة 54، ثم أضاف ألكساندر إيزاك الهدف الثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة 61.

وسجل بين أوسبورن، لاعب شيفيلد يونايتد، الهدف الرابع لنيوكاسل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 65.

وأنهى كالوم ويلسون حفلة أهداف نيوكاسل في الدقيقة 72.

واستحوذ نيوكاسل على مجريات اللعب بنسبة 59% مقابل 41% لصالح فريق شيفيلد يونايتد.

ورفع نيوكاسل يونايتد رصيده لـ53 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد فريق شيفيلد يونايتد عند 16 نقطة ويؤكد هبوطه لدوري الدرجة الأولى.

ويتبقى مقعدين في الهبوط لدوري الدرجة الأولى الانجليزي، وحتى الآن أصحاب المقعدين هما لوتون تاون، صاحب المركز الـ18 برصيد 25 نقطة، وبيرنلي، صاحب المركز الـ19، برصيد 24 نقطة.

وفي مباريات نفس الجولة، تعادل فولهام مع كريستال بالاس بهدف لكل منهما، فيما فاز ولفرهامبتون ووندرز على نظيره لوتون تاون بهدفين لهدف.