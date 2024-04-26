34356 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34356 شهيدًا و77368 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة في غزة، في بيان لها اليوم، أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 51 شهيدًا و75 مصابًا.

3 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل بحي الرمال

كما استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وسيدة، وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين ثلاثة شهداء بينهم طفل وسيدة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، من تحت أنقاض منزل يؤوي حاليا نازحين، مشيرة إلى أن الشهداء والجرحى جرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي المعمداني.