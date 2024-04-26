الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

34356 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

شهداء غزة
شهداء غزة

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى  34356 شهيدًا و77368 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة في غزة، في بيان لها اليوم، أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 51 شهيدًا و75 مصابًا.

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مظاهرات أمام منزل جانتس تطالب بإتمام صفقة تبادل الأسرى فى غزة

3 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل بحي الرمال

كما استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وسيدة، وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين ثلاثة شهداء بينهم طفل وسيدة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، من تحت أنقاض منزل يؤوي حاليا نازحين، مشيرة إلى أن الشهداء والجرحى جرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي المعمداني.

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عقب قطعها بسبب العدوان.. عودة خدمات الإنترنت الثابت لوسط وجنوب قطاع غزة

القصف الإسرائيلى قطاع غزة وزارة الصحة مجازر غارات إسرائيلية حي الزيتون

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