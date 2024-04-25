رامي جمال يحتفل بنجاح ألبومه الجديد: "ترند يوتيوب بفضل الله"

احتفل المطرب رامي جمال بردود الأفعال والمشاهدات التي حققها ألبومه الجديد “خليني أشوفك” بعد مرور 24 ساعة فقط على طرحه.

وكتب رامي جمال في تدوينة له عبر حسابه بموقع "إكس": "الألبوم كله ترند يوتيوب بفضل الله وحبكم شكرا".

المطرب رامي جمال قائمة تريند يوتيوب

وتصدر المطرب رامي جمال قائمة تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك من خلال أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "خليني أشوفك"، والذي طرحه كاملًا أمس الخميس.

وضمت قائمة الأغاني التي تواجدت في تريند يوتيوب كل من "بقول وأكدب"، "بيكلموني"، "أنت مين"، "سوء تفاهم".

ألبوم رامي جمال الجديد

وتفاعل الجمهور مع ألبوم الفنان رامي جمال الجديد وشاركوا البوسترات والأغنيات المختلفة من الألبوم والتي اختار لها أسماء «خليني أشوفك وبقول وأكدب وبضيع وقت وفستانك أبيض وأوقات وقلبي خام وأهو وسوء تفاهم وبيكلموني وهنسى اسمك وذكريات هوانا وقولي آه وشاهد الله وأنت مين وعادي أنساك» والألبوم توزيع رقمي لفيرال ويف.





تقول كلمات الأغنية الرئيسية للألبوم «خليني أشوفك»: خليني أشوفك مرة تانية ولو ثواني.. علشان أوريك إن أنا بقيت حد تاني.. وعشان أقولك إني مزعلتش عليك مبقاش في قلبي مكان خلاص متساب عشانك.. فيه حاجات كتير من يوم ما غبت خدت مكانك.. من يوم ما غبت وقلبي تقريبا نسيك.

كلمات أغنية بقول وأكدب

"عشان مبقاش بقول وأكدب أنا هنسى لكن هاتعب ومش ضامن في يوم من بعد ما أنسى أرتاح غيابك عني مش هين لكني عكس ده هبين كبيرة وعيبة لو بانت عليا جراح مفيش ولا حاجة في إيديا عشانك روح دورك جي ومسيرك تعيش مجروح جرب بس تنساني وصدقني يوميها وبس هاتحس بطلوع الروح لحد في يوم ما أفوق منك هكلمني كتير عنك وفي الغالب هعيش بعدك كأني معاك ومن نفس الوجع ده إنت هتسألني الخلاص إمتى هاتتعب زي م أنا هاتعب عشان أنساك مفيش ولا حاجة في إيديا عشانك روح دورك جي ومسيرك تعيش مجروح جرب بس تنساني وصدقني يوميها وبس هاتحس بطلوع الروح".