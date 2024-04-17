الأربعاء 17 أبريل 2024
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فن

رامى جمال يشوّق جمهوره لأغنيته الجديدة: "بقول وأكدب"

رامي جمال
رامي جمال

شارك الفنان رامي جمال، من خلال خاصية الـ"ستوري"، على صفحته الرسمية من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، صورة جديدة له، يروّج عن طريقها إلى أغنيته الجديدة التي ستحمل اسم "بقول وأكدب".

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وعلّق الفنان رامي جمال على الصورة التي شارك بها جمهوره عبر خاصية "إنستجرام"، قائلًا: "الساعة 5 النهارده على قناتي على اليوتيوب، أغنيتي الجديدة بقول وأكدب".

 

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وطرح رامي جمال  أغنية بعنوان “بعده فارق” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وتنتمي الأغنية إلى اللون الدرامي الحزين، وتعاون فيها رامي جمال مع كل من أدهم معتز، والملحن تميم علي، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

يشار إلى أن الفنان رامي جمال طرح بالاشتراك مع زوجته ناريمان أغنية جديدة تحمل اسم "دوخناك يا فراق"، وهي أول أغنية لهما معا منذ 3 سنوات.

رامي جمال يشو ق جمهوره بأغنيته الجديدة بقول وأكدب الفنان رامي جمال رامي جمال أغنيته الجديدة التي ستحمل اسم بقول وأكدب بقول وأكدب أغنيتي الجديدة بقول وأكدب

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