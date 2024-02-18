الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رامي جمال: الفن المصري له مكانة خاصة في السعودية.. وسعيد بحفلاتي هناك

رامي جمال
رامي جمال

رحب المطرب رامي جمال بالسعوديين في بلدهم مصر، مؤكدًا: "أحب الشعب السعودي جدًا، وسعيد بكل الحفلات اللي عملتها في السعودية".

وأضاف جمال، خلال لقاء بأولى حفلات الليالي السعودية المصرية عبر قناة "الحياة": "سعيد بحب السعوديين للفن المصري" مؤكدًا أن رأى تكريمًا كبيرًا من السعودية للفن المصري.

رامي جمال: "الجمهور المصري واقف في ضهري دائمًا"

وتابع: "الفن المصري له مكانة خاصة في السعودية؛ لأنه مصر من أول الشعوب التي تقدم الفن" موجهًا الشكر لكل السعوديين الموجودين في مصر.

واستكمل: "الجمهور المصري واقف في ضهري دائمًا، كذلك الجمهور السعودي ذواق للفن المصري بشكل كبير".

رامي جمال السعودية مصر حفلات الليالي السعودية المصرية قناة الحياة

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