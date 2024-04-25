الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: تحذير الرئيس من أى عمليات عسكرية فى رفح الفلسطينية رسالة واضحة للعالم كله

النائبة منال نصر
النائبة منال نصر

أشادت النائبة منال نصر عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بالكلمة التى ألقاها اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى أكد فيها على ضرورة وقف الحرب الجارية في قطاع غزة.

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التحذير من عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية

واعتبرت النائبة منال نصر تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، لما ستسببه من كارثة إنسانية في القطاع وتداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين، بمثابة رسالة واضحة وصريحة للعالم كله بضرورة وقف الحرب في غزة والنتائج الوخيمة التى ستنال العالم من جرائها.

كما أكدت النائبة منال نصر أن تنفيذ هذا المخطط سيؤدى إلى مجازر بشرية لـ1.5 مليون فلسطينى يعيشون حاليًا داخل منطقة رفح الفلسطينية، من جراء تنفيذ جيش الاحتلال لمخططه الإجرامى باجتياح رفح الفلسطينية.

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خطورة اتساع رقعة الصراع داخل المنطقة

وناشدت النائبة منال نصر المجتمع الدولي أهمية الاضطلاع بمسئولياته في تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، والعمل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى جميع مناطق قطاع غزة، مشددًا على ضرورة التحرك نحو إنفاذ حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار الإقليمي وإرساء الأمن والسلام في المنطقة.

وحذرت النائبة منال نصر من اتساع رقعة الصراع داخل منطقة الشرق الأوسط‫، مؤكدة أنه يجب على المجتمع الدولى سرعة التحرك لإيقاف هذه المجازر وممارسة الضغط على إسرائيل، وفى نفس الوقت التأثير فى الموقف الدولى بعدم استخدام الفيتو فى مجلس الأمن، مؤكدة على ضرورة أن يعى ويدرك المجتمع الدولى تحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن سياسة مصر الثابتة هي العمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة.

النائبة منال نصر مجلس النواب تحرير سيناء كلمة الرئيس وقف الحرب على غزة

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