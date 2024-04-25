الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مينا عطا يطرح كليب "سيناء" في الذكرى الـ42 للتحرير

مينا عطا
مينا عطا

طرح المطرب مينا عطا كليب جديد بعنوان "سيناء"، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الـ42.

الكليب من كلمات محيي حوار، ألحان وتوزيع كريم عبد الوهاب، ومدير تصوير سامح فوزي، وإخراج نبيل مكاوي.

وهنَّأ "عطا" الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجموع الشعب، بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

تترات رمضانية في الراديو 9090.. كلمات رمزي بشارة وألحان مينا عطا

كلمات أغنية سيناء لـ مينا عطا 

ارجع بالتاريخ وشوفها كده من قبل مينا، مصر حتة واحدة من الجنوب ولحد سيناء 

لا سيبنا شبر منها ولا سيبنا الموت عشانها وجينا عشان نكل من ترابها يا ناس عيننا

 ارجع بالتاريخ وشوفها كده من قبل مينا، مصر حتة واحدة من الجنوب ولحد سيناء 

لا سيبنا شبر منها ولا سيبنا الموت عشانها وجينا عشان نكل من ترابها يا ناس عيننا

سيناء بنت مصر وبرضو هي بوابتها، شوفها على الخريطة هتلاقي علامة النصر بيتها 

ياما عدي عليها ناس وهي رمز للصمود وكل غالي يهون عشانها 

زي ما اتعلمنا في المدارس.. تحيا مصر.. وفي الكتب قرينا إن سيناء أرض مصر 

ياما لسه فيه كتير والتاريخ موجود يقول وفي النهاية النصر لينا أيوة كل عصر 

سيناء بنت مصر وبرضو هي بوابتها، شوفها على الخريطة هتلاقي علامة النصر بيتها 

ياما عدي عليها ناس وهي رمز للصمود وكل غالي يهون عشانها 

زي ما اتعلمنا في المدارس.. تحيا مصر.. وفي الكتب قرينا إن سيناء أرض مصر 

ياما لسه فيه كتير والتاريخ موجود يقول وفي النهاية النصر لينا أيوة كل عصر 

كلمات أغنية سيناء لـ مينا عطا أغنية سيناء لـ مينا عطا سيناء لـ مينا عطا مينا عطا الفنان مينا عطا

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