الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: المرأة خير سند لزوجها ومربية فاضلة لأبنائها

جانب من الحدث
جانب من الحدث

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بخالص التقدير لسيدات مصر خلال احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية لعام 2024.

تكريم المرأة المصرية 


وأكد الرئيس السيسي أن المرأة المصرية مصدر إلهام لا ينقطع عطاؤه، حيث تكون المرأة خير سند لزوجها ومربية فاضلة لأبنائها.

وأضاف: "احتفالنا اليوم محاولة لتسليط الضوء على جهود المرأة باعتبارها المشاركة في بناء هذا الوطن، فقد احتضنت وربت، وتفوقت وأجادت، وألهمت وقادت، فالمرأة حملت هموم هذا الوطن على عاتقها".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، في إطار دعمه وتقديره لدور المرأة المصرية في المجتمع.

السيسي عيد الأم تكريم المرأة الرئيس السيسي

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