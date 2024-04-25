وفاة المطرب مسعد رضوان "نجم جامعات مصر الأول"

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، عن وفاة المطرب مسعد رضوان، صباح اليوم، ابن مركز بلبيس في محافظة الشرقية والملقب بمطرب "جامعات مصر الأول"، وكان من نجوم الكاسيت في فترة الثمانينيات.

وقال خالد بيومي، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين ونقيب الموسيقيين بمحافظة الشرقية، إنه من المقرر تشييع جثمان الراحل الفنان مسعد رضوان بعد صلاة العصر من مسجد أمير الجيوش أمام الكلية الجوية في بلبيس، مؤكدا أن الراحل لم يعانِ من أي أمراض والوفاة طبيعية.

نقابة الموسيقيين تنعي مسعد رضوان وتشييع جثمانه من بلبيس

ونعى الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين وفاة الفنان مسعد رضوان، وكتب عبر فيسبوك: "الله يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويسامحك، البقاء لله في الأخ والصديق الغالي الفنان مسعد رضوان ابن بلدي الغالي".

بداية الراحل الفنية كانت مع دراسته في كلية الحقوق جامعة الزقازيق، وتم اكتشافه من قبل زملائه، والذين أصروا على دخوله فريق الجامعة للغناء، وكان يحصل باستمرار على المركز الأول وكان يكتب ويلحن الأغاني، وفور تخرجه في الجامعة بدأ في تقديم أول ألبوماته سنة 1979، وقدم مجموعة حفلات في عدة دول عربية.