الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

من أبرز الكوادر بالمجال الرياضى.. رئيس "شباب النواب" ينعى العامرى فاروق

العامري فاروق
العامري فاروق

نعت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، ببالغ الأسى وفاة العامري فاروق، وزير الشباب والرياضة الأسبق، ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي وافته المنية اليوم.

وقالت “شباب ورياضة النواب”: “ندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مصر فقدت أحد الكوادر الوطنية البارزة والمحبوبة من الجميع في المجال الرياضي.

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صاحب سيرة عطرة

وأضاف الدكتور محمود حسين، أن الفقيد كان صاحب سيرة عطرة، وحقق العديد من الإنجازات في المجال الرياضي، وكان له دور بارز في خدمة الرياضة المصرية، وكان أحد رموز الرياضة المصرية، وشارك مع لجنة الشباب والرياضة بكثير من المقترحات لتعديلات قانون الرياضة وغيرها من المقترحات التي تخدم الرياضة والرياضيين وشغل العديد من المناصب الهامة في المجال الرياضي، منها وزير الرياضة الأسبق، ونائب رئيس النادي الأهلي، معربًا عن تقديره العميق لمساهماته وجهوده في خدمة الرياضة المصرية.

وتقدم رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بمجلس النواب وزير الشباب والرياضة السابق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي النادي الأهلي

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