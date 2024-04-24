المشدد 15 عامًا للمتهم بسرقة وقتل شاب لشراء المواد المخدرة بالشرابية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، عاطلا بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة قتل شاب وسرق هاتفه المحمول.

بدأت أحداث القضية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا بوصول المجني عليه جثة هامدة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة القتل بهدف السرقة، وأنه قتل المجني عليه بواسطة سلاح أبيض مطواه أثناء عودته من عمله في ساعات متأخرة من الليل وأخذ هاتفه المحمول لشراء المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.