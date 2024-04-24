المشدد من 6 لـ10 سنوات لمتهمين بإنتحال صفة ضباط لسرقة المواطنين بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة سائقًا بالسجن المشدد 6 سنوات، وغيابيًا لعاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة المتهم الثاني السائق، لانتحالهما صفة ضابطي شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «طارق. ع»، 37 سنة، سائق، و«عمرو. ع»، 34 سنة، سائق، و«محمد. ز»، 30 سنة، عاطل بدائرة قسم 15 مايو بمحافظة القاهرة، بخطف وآخر مجهول المجني عليهما أحمد رجب عبد الفتاح، وطارق ناصر عبد السلام، بالتحايل بأن استدرجوهما لمحل الواقعة بحيلة انطلت عليهما قاصدين من ذلك إقصاءهما بمنأى عن أعين ذويهما، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول إلى غايتهم.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين وآخر مجهول بالاشتراك عن طريق الاتفاق مع المتهم الثالث بسرقة المنقولات والمبلغ المالي المملوكة للمجني عليهما سالفي الذكر شركة "فير" للشحن والتوصيل بطريق الإكراه الواقع على المجني عليهما بالطريق العام ليلًا بأن اتفق معهما الثالث على ارتكاب الواقعة وساعدهما في ارتكاب التهمة محل الاتهام الأول، ما مكنهم من استدراج الضحية لمحل الواقعة وما أن وصل لوجهتهم حتى روعوه بغلبة عددهم حال حملهم لسلاح ناري “مسدس” وذخائر مما تستخدم عليه بدون ترخيص.

وأوضحت التحقيقات قيام المتهمين بالقبض على المجني عليهما بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة بأن اتصفوا بصفة كاذبة بكونهم مأموري ضبط قضائي.

وأشارت التحقيقات إلى تداخل المتهمين في إحدى الوظائف العمومية – مأموري ضبط قضائي – وأجروا عملا من أعمالها دون أن يكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك بأن مكنهم من استدراج المتهمين وسرقتهم.