الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم بخطف طالب فى الإسكندرية

متهم
متهم

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، متهم بخطف طالب والتعدي عليه، بالسجن المشدد 5 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية.


وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد ببلاغ ضد المتهم بخطف المجني عليه بالإكراه، بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، عن أنه حال سير المجني عليه "ي.ر.ع" طالب، بالطريق العام استوقفه المتهم "ع.ال.ح" سائق، طالبًا منه معاونته في نقل بعض الأغراض داخل مدرسة بدائرة القسم، فلبى طلبه ودخل رفقته لمساعدته، وعند وصولهما إلى إحدى الغرف بالمدرسة، كتم المتهم أنفاس المجني عليه بيده مهددًا إياه بقتله، وذلك بغرض التعدي عليه.

وعقب ذلك أبلغ المجني عليه أسرته التي حررت محضرًا ضد المتهم، وتولت النيابة التحقيق وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

محكمة جنايات الإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية قسم شرطة العامرية المجني عليه الإسكندرية

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