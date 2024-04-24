الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"كوب زجاجى" يقود شخصًا للسجن المشدد 15 سنة بالشرقية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15 سنة، لشخص متهم بالتعدي على عامل بكوب زجاجي على رأسه، ما أدى إلى مقتله، إثر مشادة كلامية بسبب خلاف سابق بينهما بإحدى قرى المركز.

بداية الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول عامل، مقيم بإحدى قرى مركز بلبيس، مصابا بجروح بمنطقة الرأس، وتوفي أثناء تلقيه العلاج متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث، عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، وذلك على إثر خلاف سابق بين المتهم والمجني عليه، وحال تقابلهما أمام مسكن المتهم حدثت فيما بينهما مشادة كلامية تطورت إلى قيام الأخير بالتعدي عليه بأداة "كوب زجاجي"، بأن كال له عدة ضربات استقرت برأسه من الخلف، ما أدي لإصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

وجهت النيابة العامة للمتهم قتل المجني عليه عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه على إثر خلافات بينه وبين المجني عليه وحال تقابلهما أمام مسكنه انتوى إزهاق روحه فكاله عدة ضربات باستخدام ما بحوزته من أداة "كوب زجاجي" استقرت برأسه، فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

وعقب تقنين الإجراءات، ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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