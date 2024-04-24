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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهم بخطف طفلة واغتصابها في المعصرة

خطف طفلة
خطف طفلة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم بخطف طفلة في المعصرة بالسجن المشدد 6 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.


وأكدت  تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم «كيرلس. هـ»، 21 سنة، عاطل، بخطف المجني عليها "ياسمين" التي لم تبلغ من العمر 18 سنة، بالتحايل بأن اغتنم حداثة سنها مستدرجًا إياها للمكان الذي أعده لذلك، واهمًا إياها بالزواج منه قاصدًا من ذلك إقصاءها بمنأى عن أعين ذويها.

وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى وهي هتك عرض الطفلة المخطوفة لأنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة والتي لم تبلغ 18 سنة ميلادية بغير قوة أو تهديد بأن لامس مناطق عورتها وعاشرها معاشرة الأزواج برضا منها.

وأكدت شهادة والدة المجني عليها، 44 سنة، ربة منزل، بتحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم باغتنام حداثة سن ابنتها، مستدرجًا إياها للمكان الذي أعده لذلك بأن نسج عليها خيوط حيلة انطلت عليها بأن أوهمها بالزواج منه وأعطى لها بعض الأموال للقيام بذلك، فأقصاها بمنأى عن أعين ذويها، واتهمته بمعاشرة ابنتها معاشرة الأزواج برضا منها.

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