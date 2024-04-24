رفع درجة الاستعداد بـ"طب بيطري البحيرة" لاستقبال أعياد الأخوة الأقباط والربيع

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استعداد المحافظة بكافه قطاعاتها لاستقبال أعياد الأخوة الأقباط وأعياد الربيع حيث تم وضع خطة مكثفة بالتعاون والتنسيق مع كافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بنطاق المحافظة لضمان توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين.

وقامت مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتورة محمد مصطفى سالم باتخاذ عدة إجراءات منها استمرار تواجد فريق غرفة العمليات بالمديرية طوال أيام الأعياد لتلقي أي شكوى أو بلاغات عن أي حالة اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق وذلك للعمل على اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حسب كل حالة علما بأنه يوجد بالإدارات البيطرية بالمراكز نوباتيجيات تعمل على مدار اليوم وعلى اتصال وتنسيق دائم بغرفة عمليات المديرية.



التأكد من صلاحية الأختام بالمجازر

كما تم التنبيه باستمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يوميًا وتواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام العيد، والتأكد من صلاحية الأختام بالمجازر والعمل على إصلاح أي أعطال بها فورا بلجنة حسب التعليمات مع التأكد من توافر جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل وتعويض مايستهلك من مخازن المديرية، وقيام مديري الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر بالاشتراك مع الأجهزة المختصة "التموين - مباحث التموين - الشرطة" في مراقبه الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بها ومواجهة ذبح الاناث دون السن القانونية والذبح خارج المجازر مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتنبيه على مديري الإدارات البيطرية كل بدائرة مركزه بالإشراف على جميع الأعمال بصفة شخصية.

المرور بصفة مستمرة على الأسواق والشوادر والمعارض

كما تم التنبيه بقيام لجان تفتيش ومتابعة مشتركة بالمرور بصفة مستمرة على الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توفر كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مع تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التى تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة مع متابعة كافة الأعمال الأخرى.

