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اقتصاد

عاجل|استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

الاجتماع
الاجتماع

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، لقاءً موسعًا مع وفد استثماري ضم مسئولي شركة البتروكيماويات القابضة النمساوية وشركة دارسلوفكا التشيكية، حيث ترأس الوفد ياكوف جولدو فسكي، رئيس شركة البتروكيماويات القابضة وبافل بروجاك، الرئيس التنفيذى لشركة دراسلوفكا.

واستعرض اللقاء خطة الشركتين لإنشاء مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر، الذي سيفي باحتياجات السوق المحلية وتصدير 80% من إنتاجه لأسواق دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وقارة إفريقيا، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

توافر الإمكانات

وقال الوزير، إن السوق المصرية تمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية لإنشاء هذا المشروع الهام لاسيما توافر العديد من الحوافز للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، وتوافر المواد الخام والعمالة المؤهلة إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تمكن المنتجات المصرية من النفاذ لعدد كبير من الأسواق العالمية دون رسوم جمركية.

أهمية مشروع إنتاج سيانيد الصوديوم

وأشار إلى أهمية مشروع إنتاج سيانيد الصوديوم في توفير احتياجات عدد كبير من الصناعات الاستراتيجية التي تشمل الصناعات التعدينية والصناعات الدوائية وصناعة المبيدات الزراعية، لافتًا إلى أن استثمارات المرحلة الأولى للمشروع تبلغ 160 مليون دولار.

وأضاف أن هذا المشروع سيسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيات الأوروبية المتطورة في مجال الصناعات الكيماوية للصناعة المصرية، كما سيسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية لاسيما أسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.

ومن جهته؛ أعرب ياكوف جولدوفسكي، رئيس شركة البتروكيماويات القابضة النمساوية، عن ثقة الشركة في الاقتصاد المصري والمناخ الاستثماري المتميز في مصر، مشيرا إلى أنه تم الحصول على موافقات عدد من الجهات المصرية المعنية لتوفير احتياجات مشروع إنتاج سيانيد الصوديوم من الطاقة والمواد الخام، وذلك تمهيدًا لبدء خطوات تأسيس المشروع خلال المرحلة القريبة المقبلة.

بدورهم، أشار مسئولو شركة البتروكيماويات القابضة النمساوية، إلى أن الشركة تمتلك خبرات كبيرة في قطاع البتروكيماويات والغازات وعدد كبير من القطاعات الصناعية الأخرى.

كما أوضح ممثلو شركة دارسلوفكا التشيكية، أن الشركة تعتبر من كبرى الشركات على مستوى العالم في إنتاج وتوزيع سيانيد الصوديوم، والتي تغطي منتجاتها أسواق 80 دولة حول العالم والرائدة في حلول تكنولوجيا التعدين المستدامة.

المنتجات المصرية التمثيل التجاري السوق المحلي الاقتصادية وزير التجارة أحمد سمير وزير التجارة

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