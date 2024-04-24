الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

رئيس "سلامة الغذاء" يهنىء الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

الدكتور طارق الهوبي
الدكتور طارق الهوبي

بعث الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

تهنئة الرئيس السيسي

 


وجاء في البرقية: " فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يطيب لي بالإنابة عن كافة العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وبالأصالة عن نفسي أن أتقدم لفخامتكم ولشعب مصر العظيم بأخلص التهاني وأزكاها بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.


فهذه الذكرى الخالدة ستظل رمزًا للتضحية والوطنية التي قدمها أبناء مصر البواسل، وإننا لننتهز هذه المناسبة لنثمن  بكل فخر واعتزاز الجهود المخلصة التي يبذلها فخامتكم لدفع عجلة التنمية والبناء في ربوع سيناء في إطار المشروع القومي الكبير لتنمية شبه جزيرة سيناء، وما تشهده الدولة المصرية من بناء وتعمير على كافة المستويات، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا الشرفاء، وأن ينعم على مصرنا الحبيبة بدوام الأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الرشيدة.
 

تهنئة وزير الدفاع

كما بعث الدكتور طارق الهوبي، برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.
 

وجاء في البرقية: " معالي الفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، يطيب لي بالإنابة عن كافة العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وبالأصالة عن نفسي، أن أتقدم لسيادتكم ولجميع رجال القوات المسلحة المخلصين بأصدق التهاني وأزكاها بمناسبة حلول الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، تلك المناسبة العظيمة التي نفتخر جميعا بها ونفتخر بكم وبمجهوداتكم العظيمة من أجل استقرار وأمان وطننا الحبيب، متمنيًا لكم دوام التوفيق والسداد ولوطننا الحبيب دوام العزة والأمان والاستقرار".

المناسبة العظيمة التوفيق رجال القوات المسلحة القومية لسلامة الغذاء وزير الدفاع

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