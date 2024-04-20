السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

وزير التجارة والصناعة يتفقد مصنعا للدهانات بالمنطقة الصناعية فى بورسعيد

وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة

تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مصنع كابسي للدهانات للتعرف على سير العملية الإنتاجية.

وعقد الوزير لقاءً مع مسؤولي المصنع لبحث الخطط المستقبلية للتوسع في السوق المصري، مشيدًا بجودة منتجات المصنع التي تلبي احتياجات السوق المحلي ويتم تصديرها لمختلف الأسواق الخارجية.

وقال الوزير إن المصنع مقام على مساحة 238 ألف متر مربع، وحجم مبيعاته يقدر بنحو 6 مليار جنيه، وبلغ حجم أعماله خلال عام 2023 نحو 245 مليون دولار، ويصدر المصنع منتجات بقيمة 95 مليون دولار سنويًا لأسواق 65 دولة، كما يوفر المصنع 1800 فرصة عمل.

ويعد قطاع الصناعات الكيماوية ثالث أكبر قطاع صناعي في قائمة الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة الصادرات الكيماوية نحو مليار و445 مليون دولار.

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