الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عاجل.. الغرف التجارية: نعتذر للمواطن عن تضخم الأسعار الفترة الماضية

السلع
السلع

تقدم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، باعتذاره للمواطنين عن الفترة الماضية التي شهدت تضخما وزيادة في أسعار السلع بالأسواق.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON": "نيابة عن 6 ملايين تاجر ومصنع، أن أقدم اعتذارا شديدا للمستهليكن، عن فترة التضخم التي شهدناها في الفترة السابقة، وأؤكد الانحياز للمواطن، وذلك لأسباب كانت خارجة عن نطاق التجار وعن نطاق الحكومة".

وأشار إلى انخفاض الأسعار بنسبة 25% في متوسط الأسعار بالكامل، مضيفًا: "نعمل وفقًا لآليات السوق، والمؤشرات المبدئية تؤكد انخفاض الأسعار الـ6 أشهر المقبلة في السكر، بجانب القمح ومنتجاته".

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