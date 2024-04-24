انطلاق فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على الملكية الفكرية

تنطلق بعد قليل فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) والجامعة البريطانية بالقاهرة، عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، وذلك يومي ٢٣ و٢٤ من شهر أبريل الجاري، بمشاركة دولية من المتخصصين في هذا المجال.

يذكر أن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر تعقده وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتناول موضوعات، أهمها الجهود الدولية لتنظيم أطر قانونية للذكاء الاصطناعي، وأثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر.