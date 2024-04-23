الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء نيابة نقادة

وزير العدل
وزير العدل

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، رقم 1598 لسنة 2024 بشأن إنشاء نيابة نقادة وتتبع المكتب الفني بقنا.

وجاء القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلستيه المنعقدتين في 2024/2/21، 2024/3/13.

وذلك وفقًا للمادة الأولى التي تنص على إنشاء نيابة نقادة، وتتبع المكتب الفنى بقنا، وتختص بالعاملين في كافة القطاعات الكائنة بمركزي ومدينتي نقادة وقوص والقرى التابعة لهما، ويكون مقرها مدينة نقادة.

الجريدة الرسمية وزير العدل المكتب الفنى بقنا نيابة نقادة هيئة النيابة الإدارية

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