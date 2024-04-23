انطلاق فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي بوزارة العدل فى العاصمة الإدارية

بدأ قبل قليل مؤتمر وزارة العدل، حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره علي حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) والجامعة البريطانية بالقاهرة، بمشاركة دولية من المتخصصين في هذا المجال.



جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر تعقده وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتناول موضوعات أهمها الجهود الدولية لتنظيم أطر قانونية للذكاء الاصطناعي وأثر الذكاء الاصطناعي علي حقوق الملكية الفكرية والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر.

وسيشهد المؤتمر عددًا من الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية