الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

انطلاق فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي بوزارة العدل فى العاصمة الإدارية

المؤتمر
المؤتمر

 بدأ قبل قليل مؤتمر  وزارة العدل، حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره علي حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) والجامعة البريطانية بالقاهرة، بمشاركة دولية من المتخصصين في هذا المجال.


جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر تعقده وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتناول موضوعات أهمها الجهود الدولية لتنظيم أطر قانونية للذكاء الاصطناعي وأثر الذكاء الاصطناعي علي حقوق الملكية الفكرية والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر.

وسيشهد المؤتمر عددًا من  الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية

وزارة العدل الذكاء الاصطناعي الملكية الفكرية

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