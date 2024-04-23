الثلاثاء 23 أبريل 2024
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حوادث

"العدل" تنظم مؤتمرا عن الذكاء الاصطناعي وأثره على الملكية الفكرية

وزير العدل
وزير العدل

تنظم وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) والجامعة البريطانية بالقاهرة، بعد قليل، مؤتمرًا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، وذلك يومي ٢٣ و٢٤ من شهر أبريل الجاري، بمشاركة دولية من المتخصصين في هذا المجال.

يذكر أن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر تعقده وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتناول موضوعات، أهمها الجهود الدولية لتنظيم أطر قانونية للذكاء الاصطناعي، وأثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر.

وسيشهد المؤتمر عددًا من الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية.

الذكاء الاصطناعي الملكية الفكرية وزارة العدل

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