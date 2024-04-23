الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إنشاء فرع توثيق بمكتب بريد الديرس يتبع الشهر العقاري بالمنصورة

وزير العدل
وزير العدل

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزير العدل رقم 1540 لسنة 2024، بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتنظيم الشهر العقاري والقوانين، بإنشاء فرع للتوثيق باسم توثيق مكتب بريد قرية الديرس يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنصورة، ويكون مقرهداخل مكتب بريد قرية الديرس، مركز شرطة أجا محافظة الدقهلية.

وجاء في تفاصيل قرار الجريدة الرسميىة: بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى القرار الوزارى الصادر فى 1947/10/21 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه والقرارات المعدلة له، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 2024/3/21، ينشأ فرع للتوثيق باسم «فرع توثيق مكتب بريد قرية الديرس يتبع مكتب الشهر ع للتوثيق باسم «فرع العقاري والتوثيق بالمنصورة ويكون مقره داخل مكتب بريد قرية الديرس)، مركز شرطة أجا - محافظة الدقهلية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه للفرع المختص مكانيًا أو نوعيا.


وجاء في المادة الثانية، على أن يعمل الفرع المذكور بعاليه لمدة ثلاثة أيام فقط هي الثلاثاء، الأربعاء، الخميس من كل أسبوع، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 2024/4/16 صدر في 2024/3/24.

الجريدة الرسمية وزير العدل الشهر العقاري فرع للتوثيق مكتب بريد قرية الديرس محافظة الدقهلية

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