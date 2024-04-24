الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

"المجتمعات العمرانية" تناقش تطوير القطاع المؤسسي مع ممثلي أجهزة المدن

اجتماع المدن الجديدة
اجتماع المدن الجديدة بمدينة بدر

استضاف  جهاز تنمية مدينة بدر بالقاهرة، برئاسة المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، اللواء حازم زكي سليمان، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشئون الإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من ممثلي المدن الجديدة، لمناقشة توحيد المفاهيم وموضوعات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي وتنمية الواهب على مستوى الهيئة والأجهزة. 

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وأكد الدكتور هاني يوسف، مدير عام الإدارة العامة لتنمية المواهب بالهيئة، دور أجهزة المدن في ضرورة تطبيق اللوائح والقوانين وسرعة الرد على البيانات والخطابات الواردة من الإدارة العامة للموارد البشرية وكيفية التعامل. 

واختتم الاجتماع بمناقشة بعض الموضوعات وفتح باب الأسئلة وتم الرد على جميع التساؤلات، والاتفاق على تحديد يوم الثلاثاء من أول كل شهر لعقد الاجتماع الشهري للشئون الإدارية والموارد البشرية، في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تهدف لتطوير أداء ممثلي أجهزة المدن الجديدة. 

وقال المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، إنه حضر الاجتماع  سعد حسن، مدير عام عمليات الموارد البشرية بالهيئة، وإبراهيم عيد، مدير عام الشئون الإدارية، وطارق رشدي، مدير عام الاستحقاقات والمزايا، وناصر سعودي مدير عام التظلمات، وأمجد عبد الجواد محمد، معاون نائب رئيس الهيئة.

اجهزة المدن المجتمعات العمرانية تطوير القطاع المؤسسى

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