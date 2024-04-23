المرصد الأورومتوسطي يحذر من مأساة إنسانية في بيت لاهيا بقطاع غزة

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، من مأساة إنسانية في بيت لاهيا بقطاع غزة، لافتًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق حملة لمحو بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل وتشريد عشرات السكان.

ويحذر المرصد من ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة جديدة في البلدة، حيث يهدد بتنفيذ عمليات تهجير قسري للسكان المتبقين، البالغ عددهم حوالي 50 ألف شخص، عبر إصدار أوامر غير قانونية لإخلاء المنازل فورًا.

وقد بدأ جيش الاحتلال بشن هجمات جوية ومدفعية مكثفة على بيت لاهيا، مبررًا ذلك بتصنيفها كـ"منطقة قتال خطيرة"، مهددًا بتنفيذ إجراءات عسكرية قاسية فيها.

كما حذر المرصد، من أن الملاجئ المخصصة للسكان لا تصلح للإقامة، إذ تعاني من الدمار ونقص المياه وانعدام الصرف الصحي، ولا توفر أي حماية للمدنيين.

فيما يشدد المرصد على أن كل منطقة يعتبرها الاحتلال منطقة عسكرية يتم تدميرها بشكل كامل، مع فرض حصار خانق يتسبب في مجازر بحق المدنيين.

ويحذر المرصد من تفاقم الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في بيت لاهيا بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية.