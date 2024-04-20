السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رحلة نحو الأبوة والأمومة من خلال الأم بديلة.. جينيفر لوبيز وبن أفليك يستعدان لمغامرة جديدة

جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز

يبدو أن  ثنائي هوليوود الشهير جينيفر لوبيز وبن أفليك  في مرحلة جديدة من علاقتهما، حيث يخططان لتوسيع عائلتهما بطفل جديد.

ووفقًا لمصدر حصري لـ Life & Style، فإن النجمة العالمية تسعى لإقناع زوجها بن أفليك بفكرة إنجاب طفل عن طريق أم بديلة، ويبدو أنها "أخيرًا نجحت في إقناعه".

جينيفر لوبيز صاحبة الفكرة

المصدر يكشف أن جينيفر لوبيز هي من طرحت فكرة إضافة فرد جديد إلى عائلتهما، وبالرغم من أن بن أفليك سعيد تمامًا بالأسرة المختلطة التي يمتلكانها بالفعل، إلا أنه يحترم رغباتها ويريد أن تكون سعيدة. وبالرغم من المراحل التخطيطية، إلا أن الزوجين يبدون متحمسين لهذه الفكرة الجديدة.

العائلة المختلطة

ويشير المصدر إلى أن لوبيز مهتمة بكل التفاصيل، حيث تقوم بمقابلة المرشحات البديلات بنفسها وتفحص تفاصيل مكان إقامتهن وتواجدهن في كل موعد طبي. هذا يظهر التزامها الشديد ورغبتها الكبيرة في جعل هذه العملية مثالية.

يُذكر أن جينيفر لوبيز كانت متزوجة من كريس جود، بينما كان بن أفليك متزوجًا من جينيفر غارنر. وعلى الرغم من أنهما انفصلا عن شركائهما السابقين، إلا أنهما يشتركان الآن في بناء أسرة جديدة وسعيدة معًا مكونة من 5 أبناء

انتصار الحب مجددا

بالنظر إلى مسار علاقتهما، يُظهر هذا القرار استمرار تطورهما كثنائي وكعائلة، ويعكس التزامهما ببناء مستقبل مشترك يجمع بين الحب والتفاهم والتطلع إلى الأمام.

الزوجان التقيا لأول مرة في عام 2002 أثناء تصوير فيلمهما "Gigli"، في ذلك الوقت، كانت لوبيز متزوجة من كريس جود، زوجها الثاني. ومع ذلك، لم يمنع ذلك الثنائي من بناء علاقة قوية معًا بعد انفصال لوبيز عن زوجها.

تم الإعلان عن خطبتهما في نوفمبر 2002، وكان من المقرر أن يتم زواجهما في سبتمبر 2003، لكنهما قررا تأجيل الحفل بسبب الظروف الشخصية. ومع ذلك، عادا مرة أخرى وأعلنا عن إلغاء الزواج بعد فترة قصيرة من إعلانهما عن تأجيله.

بعد انفصالهما الرسمي في يناير 2004، استمر الثنائي في البقاء أصدقاء وزملاء عمل. ومن ثم، في عام 2021، أعيد اشتعال العلاقة بينهما، حيث بدأت لوبيز وأفليك في الظهور سويًا مرة أخرى في الأحداث العامة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

في أبريل 2022، أعلنت جينيفر لوبيز رسميًا خبر خطوبتها لبن أفليك، وأكدت أنهما يستعدان للبدء في فصل جديد من حياتهما معًا.

جينيفر لوبيز بن أفليك النجمة العالمية انجاب طفل أم بديلة جينيفر لوبيز صاحبة الفكرة العائلة المختلطة

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