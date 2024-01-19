المرصد الأورومتوسطى يكشف جرائم الاحتلال بعد جلستى "العدل الدولية"

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل قتلت أكثر من ألف فلسطيني وأصابت نحو 20 ألفا آخرين خلال أسبوع عقب جلستي محكمة العدل الدولية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": "جيش الاحـتلال واصل شن الهجمات العسكرية والمتعمدة على المنازل السكنية للفلسطينيين وتدميرها".

وتابع: "الاحتلال دمر 22 مربعا سكنيا في خان يونس جنوبي قطاع غزة واستهدف منازل وخياما تؤوي نازحين في رفح".

وواصل: "الوقائع على الأرض تثبت تعمد جيش الاحتلال تدمير الحياة الفلسطينية ومنع عودة النازحين قسرا إلى أماكن سكنهم".

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن جيش الاحتلال يواصل اعتداءاته على القطاع الصحي كجزء من الخطة الشاملة لتدمير الحياة في غزة بكل الوسائل، مشددة على أنه رغم الدعوى في محكمة العدل فإن إسرائيل تصعد استخدام التجويع أداة للإبادة الجماعية وتشدد قيود إدخال الإمدادات.

وأوضحت: على محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة.