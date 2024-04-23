الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الخارجية الأمريكية: لا نتفق مع تهجير الفلسطينيين من رفح دون حمايتهم

الخارجية الامريكية
الخارجية الامريكية

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت لإسرائيل قلقنا من تقارير العثور على مقابر جماعية في غزة. 

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أنه لا نتفق مع تهجير الفلسطينيين أو نقلهم من رفح دون حمايتهم، كما أن كل المدنيين في قطاع غزة لديهم الحق في العودة لبيوتهم. 

وتابعت الخارجية الأمريكية في بيان لها: نبقى على اتصال مستمر مع إسرائيل خاصة فيما يتعلق بعملية رفح، كما أن التقارير بشأن وجود مقابر جماعية في غزة مقلقة. 

تحذير إسرائيل للمواطنين في أجزاء من منطقة في شمال غزة 

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وفي السياق ذاته، وجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحذيراً للمواطنين في أجزاء من منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

من خلال تحديد عدة مربعات سكنية من خريطته لغزة، يحذر الجيش الإسرائيلي: أنتم في منطقة قتال خطيرة. وسيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي بقوة شديدة ضد البنية التحتية الإرهابية والعناصر التخريبية في المنطقة.

ودعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى الإخلاء و"التوجه نحو الملاجئ المعروفة في المجمعين رقم 1770 و1766" في غرب وجنوب المدينة.

وتنتهي الرسالة "والأعذر من أنذر".

وحسب شبكة سي إن إن الأمريكية في تقرير صادر لها اليوم الثلاثاء، أنه من غير الواضح عدد الأشخاص الذين سيتلقون هذا التحذير، نظرًا للطبيعة المتقطعة للكهرباء والاتصال في شمال غزة.

وتتحدث التقارير الواردة من الصحفيين في غزة عن قصف مدفعي وغارات جوية في الشمال وتجدد الغارات الجوية على منطقة الزيتون في وسط غزة.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، يوم الثلاثاء، إن قطر لم تقرر بعد ما إذا كانت ستغلق مكتب حماس في الدوحة، وسط شكوكها في التزام الحركة الفلسطينية والتزام إسرائيل بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار للرهائن في غزة.

الخارجية الامريكية رفح غزة أمريكا إسرائيل

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