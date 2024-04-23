مسئول أمريكى: على إسرائيل القيام بكل ما يلزم لمنع حدوث مجاعة فى غزة

دعا مسئول أمريكي، اليوم الثلاثاء، إسرائيل للقيام بكل ما يلزم لمنع حدوث مجاعة في غزة.

وأوضح ديفيد ساترفيلد المسئول الأمريكي، أن خطر المجاعة كبير جدًا في غزة خاصة في الشمال، حسبما أفادت وكالة رويترز الإخبارية.

وقال مبعوث واشنطن الإقليمي الخاص للقضايا الإنسانية اليوم الثلاثاء، إن خطر المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة، وخاصة في الشمال، مرتفع للغاية.

وقال ديفيد ساترفيلد للصحفيين إن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لتسهيل الجهود لتجنب المجاعة، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لتوصيل المساعدات إلى المحتاجين، وخاصة في الشمال.

تحذير إسرائيلي من منطقة بيت لاهيا شمال غزة

ووجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا للمواطنين في أجزاء من منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ومن خلال تحديد عدة مربعات سكنية من خريطته لغزة، يحذر الجيش الإسرائيلي: "أنتم في منطقة قتال خطيرة وسيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي بقوة شديدة ضد البنية التحتية الإرهابية والعناصر التخريبية في المنطقة".

ودعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى الإخلاء و"التوجه نحو الملاجئ المعروفة في المجمعين رقم 1770 و1766" في غرب وجنوب المدينة، وتنتهي الرسالة "وقد أعذر من أنذر".

ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين سيتلقون هذا التحذير، نظرًا للطبيعة المتقطعة للكهرباء والاتصال في شمال غزة.

وتتحدث التقارير الواردة من الصحفيين في غزة عن قصف مدفعي وغارات جوية في الشمال وتجدد الغارات الجوية على منطقة الزيتون في وسط غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يوم الثلاثاء إن قطر لم تقرر بعد ما إذا كانت ستغلق مكتب حماس في الدوحة، وسط شكوكها في التزام الحركة الفلسطينية وإسرائيل بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار للرهائن في غزة.

وتتعرض قطر لضغوط من ساسة إسرائيليين وأمريكيين بشأن علاقاتها مع الحركة الفلسطينية. لكنها قالت اليوم الثلاثاء إنه لن تكون هناك حاجة لإغلاق المكتب السياسي لحماس في الدوحة بشرط أن تظل قنوات الاتصال مفتوحة.