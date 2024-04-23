"القومى للمسرح" يُكرم اسم الفنان الراحل أشرف عبدالغفور.. غدًا

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبدالغفور؛ بحضور رموز ونجوم الفن المصري، وذلك في السابعة مساء غدٍ الأربعاء، بالمسرح القومي.



يتضمن برنامج الحفل الذي تقدمه الإعلامية منى المراغي؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح؛ بعنوان "شكرًا.. أشرف عبدالغفور" يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل أشرف عبدالغفور، وشهادات لرموز ونجوم الفن المصري عن الفنان الراحل.



كما يعزف تريو الموسيقى الغربية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر المؤلفات الكلاسيكيات العالمية، ويختتم الحفل بإهداء أسرة الفنان الكبير الراحل أشرف عبدالغفور؛ درعًا تذكاريًا وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للراحل أشرف عبدالغفور.

رحل الفنان الكبير أشرف عبدالغفور عن عالمنا عن عمر يناهز 81 عامًا إثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث توفى عبدالغفور ونجت زوجته من الموت، فيما حرص عدد من الفنانين على التواجد في المستشفى بجانب الفنانة ريهام عبدالغفور ودعمها في الموقف الصعب والصدمة التي تلقتها بوفاة والدها.