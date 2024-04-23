الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"أمن المنافذ" يضبط 5 قضايا تهريب بضائع وقضية مخدرات خلال 24 ساعة

أمن المنافذ
أمن المنافذ

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهودها خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

ضبط 5 قضايا جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 5 قضايا جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ضبط قضية تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، ضبط 2937 مخالفة مرورية متنوعة.

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أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب بضائع وأقراص مخدرة

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أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بضائع ومخدرات

وأثمرت الجهود عن في مجال الأمن العام، ضبط 10 قضايا، وتنفيذ 258 حكما قضائيا متنوعا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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